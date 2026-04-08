Общество 8 апреля 2026 13:48

Метшин пообещал казанской школьнице огранизовать встречу с Константином Хабенским

На встрече с участниками «Движения первых» в Казани мэр города Ильсур Метшин пообещал одной из школьниц устроить встречу с Константином Хабенским.

«Мы с Константином Хабенским дружим много лет. Он вместе со своей командой часто приезжает в Казань и работает в театральных студиях. Ближайший такой визит – 18-19 мая, могу организовать вам встречу с ним», –обратился он к одной из школьниц, задавшей вопрос о театральном образовании в Казани.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Украл не я, а полицейские»: в Казани судят понятого, похитившего 5 млн во время обыска

