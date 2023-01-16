Метшин подверг критике торговую сеть за качество уборки территорий у магазинов

На деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин раскритиковал одну из крупных торговых сетей за некачественную уборку закрепленных за ними территорий.

Подводя итоги прошлогодней работы Управления административно-технической инспекции Казани, глава города напомнил, что до конца 2023 года в столице Татарстана действует мораторий на штрафы для бизнеса. В этот период предпринимателям выдают предупреждения и предписания об устранении нарушений.

«Можно понять, когда речь идет о начинающих коммерсантах, небольших предприятиях, но каждый год есть нарекания к содержанию прикрепленных территорий у „Магнита“», — подчеркнул Метшин.

По его словам, объем средств, который аккумулирует торговая сеть, позволяет ей надлежащим образом содержать свои территории.

«К сожалению, они („Магнит“ — прим. Т-и) этого не делают. Делаем вывод об отношении к покупателям и городу», — резюмировал Ильсур Метшин.