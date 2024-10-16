Метшин: Подготовка к саммиту БРИКС позволила решить многие городские вопросы

Подготовка к саммиту БРИКС в Казани находится на финишной прямой. Остались последние штрихи, которые завершат в ближайшую неделю. Об этом журналистам в городской ратуше сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

По словам мэра, проведение такого крупного международного мероприятия позволило решить многие проблемные вопросы в городе.

«Честно говоря, мы бы не отказались и еще от нескольких таких событий, потому что они предоставляют большие возможности по совершенствованию инфраструктуры. Мы искренне благодарны за то доверие, которое было оказано нашей республике, мы очень серьезно подготовлены», – отметил Метшин.

Во время саммита БРИКС внимание всего мира будет приковано к Казани. Градоначальник уверен, что здесь будут приняты крайне важные решения, касающиеся дальнейшего мироустройства.

«Новая Россия такие масштабные политические события еще не принимала. Мы рады сегодня слышать, что более 30 делегаций подтвердили свое участие, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и другие международные организации», – продолжил мэр Казани.

Он признался, что, несмотря на полную готовность города, испытывает волнение в преддверии столь крупного мероприятия.

«Не скажу, что меня трясет, но мы такого уровня событий еще не принимали. В такой ситуации волнуется любой. Сюда приедут главы государств, от которых зависит будущее всего мира. Одного любого лидера хватило бы, чтобы мы очень сильно готовились, а здесь свыше 20, в том числе и Президент нашей страны Владимир Путин», – поделился градоначальник.

Казанская Ратуша примет церемонию открытия саммита, также здесь пройдут несколько встреч глав государств.

Напомним, что саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Ранее стало известно, что участие в нем подтвердили представители 33 государств.