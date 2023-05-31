Метшин поделился секретами успеха с чиновниками из Белгородской области

Мэр Казани Ильсур Метшин провел мастер-класс для участников стажировки «Современный муниципалитет, практики городских изменений», участие в нем приняли чиновники из Белгородской области. Более 40 специалистов из региона узнали от главы города, как развивалась столица Татарстана с момента празднования своего Тысячелетия в 2005 году.

В числе прочего, градоначальник рассказал участникам мастер-класса о транспортной реформе, капремонте жилфонда и проведении крупных мероприятий.

«Надо придумывать большие события, не обязательно спортивные. Важно найти идею, которая объединит всех – население, причем разное: детей, молодежь, пенсионеров», — цитирует слова мэра его пресс-служба. Благодаря мероприятиям количество постоянно занимающихся спортом жителей города выросло с 13 до 57%, добавил он.

Кроме того, Метшин посоветовал ставить «завышенные» задачи на будущее. «Нам нужны новые, креативные, молодые, способные люди. Приглашайте лучших, не тратьте время на изобретение велосипеда. Но, безусловно, приземляйте любые рекомендации на тот опыт, знания и местность, где вы живете и работаете», — посоветовал он.

Он добавил, что цели и задачи формируются в диалоге с командой, подчеркнув, что «кадры решают все».

«Систему социальных лифтов никто не отменял, важно брать креативных, голодных до успеха людей, желающих менять к лучшему не только свою жизнь, но и все вокруг себя», — подытожил Метшин.

Напомним, трехдневная учебная программа стартовала в понедельник. Она организована мэрией города совместно с Департаментом государственной службы и кадров при Раисе РТ Рустаме Минниханове и Высшей школой государственного и муниципального управления КФУ.