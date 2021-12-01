Метшин подарил новое музыкальное оборудование сельскому клубу в Спасском районе РТ

Депутат Госдумы Федерального собрания РФ VIII созыва Айдар Метшин сделал подарок Екатериновскому сельскому клубу — теперь культурное учреждение укомплектовано новым музыкальным оборудованием. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

Щедрый подарок появился в клубе по просьбе заведующей Риммы Валеевой, когда она обратилась в мобильную приемную «Единой России» этим летом. В Спасском районе за три дня работы был собран 71 наказ от жителей, в том числе и пожелание укомплектовать сельский клуб села Екатериновка необходимым музыкальным оборудованием.

Накануне Метшин совместно с депутатом Госдумы РФ, членом Комитета, курирующего вопросы семьи, женщин и детей, Татьяной Ларионовой привезли для сельского клуба микшер, колонки и микрофон.

«Всё благодаря Айдару Раисовичу. Он человек слова, если сказал, значит, сделает. Несколько дней назад он сказал: „Еду в Спасский район! Просто должен выполнить своё обещание“. Когда в селе проживает всего 111 человек, но живут весело, с настроением, хотят чего-то нового, интересного, созидательного — это так здорово. С огромным удовольствием приехали сюда, окунулись в атмосферу добра, благополучия, любви к своему селу, к своему району. Так держать», — сказала Татьяна Ларионова.

Айдар Метшин отметил, что одна из задач его работы — стараться улучшать качество жизни людей, ведь и в небольших сельских поселениях, небольших клубах, всё улучшается благодаря неравнодушным людям.

«Создаются условия, реализуются программы. Это очень важно — жить для людей. Спасибо вам, Римма Ахатовна, что остаётесь неравнодушной. А мы в свою очередь с Татьяной Петровной будем продолжать помогать», — заверил парламентарий.