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Метшин побывал в молодежном центре «Вертолет» - его откроют весной 2024 года
Весной этого года в здании бывшего Дома культуры вертолетного завода на ул. Мало-Московской откроют молодежный цент «Вертолет». Площадь центра – 3,2 тыс. «квадратов». На данный момент в здании заканчивают первый за 60 лет капремонт. Ход работ проверил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, пространство «Вертолета» будет многофункциональным: там предусмотрят и зоны для спорта, и для творчества, а также для образования. Предусмотрено оборудование нетворкинга, арт-кафе, видеостудии, гримерек, тренажерного зала и других зон. Ежемесячно центр смогут посещать больше двух тысяч детей и подростков Кировского района, а кружки и секции на постоянной основе – около 1 тыс. ребят. Еще там организуют занятия для пожилых и людей с ОВЗ.
Еще в этом центре хотят открыть рок-и-джаз клубы, отделение по вокалу, театру и танцу. Киберзона, арт-студия, школа радиовещания и патриотическое объединение также предусмотрены в новом здании.
Метшин отметил, что молодежь Кировского района ранее была обделена детской инфраструктурой. Причем ее не было даже во времена СССР. Поддержку городу в развитии этого района оказал Раис РТ Рустам Минниханов. Теперь же тут по близости расположены нового типа библиотека и сад Рыбака.
Напомним, здание построил вертолетный завод Казани в 1948-м. При этом только в 2019 году, когда строение передали на баланс города, власти запланировали капремонт.
фото: мэрия Казани
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