Метшин: По всем макроэкономическим показателям Казань завершает год успешно

Фото: © Татар-информ

Столица Татарстана завершает 2025 год с успешными макроэкономическими показателями. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на пресс-конференции

«Инвестиции в основной капитал, промышленное производство, средняя зарплата – по всем этим показателям столица Татарстана завершает год успешно», – заявил Метшин.

Он также отметил, что в городе выросла рождаемость. «По рождаемости – на 100 детей идем пока больше. Надеюсь нас порадуют еще в конце года, в декабре», – сказал мэр.