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Метшин: Платные дороги-дублеры – это вынужденная необходимость
В Казани планируют построить «двойник» Оренбургского тракта в сторону аэропорта, также сейчас рассматривают арское направление. Об этом мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин рассказал на встрече с журналистами.
Он также заявил, что платные дороги-дублеры – это вынужденная необходимость.
«Если я скажу, что отношусь хорошо, то можно на следующий год нового мэра искать. Но опять-таки велосипед не изобретают, который в сторону ездит, хотя китайцы научились делать машины, которые в сторону паркуются. Следующий у нас дублер – Оренбургский тракт, в сторону аэропорта рассматривается коридор, направление Арска», – сказал градоначальник.
Метшин заявил, что если заработает финансовая модель по Оренбургскому тракту, то следующий проект будет реализовываться быстрее. Это позволит приступать сразу к нескольким стройкам.
«А цена определяется сейчас вместе с Миндортрансом республики, оператором, которому поручено управлять этой дорогой. Будет запредельно высокая – дорога будет пустая, никто не будет ездить. Поэтому рынок этот отрегулируют. Но успешность этого проекта для нас архиважна, потому что тогда финансовая модель будет позволять смело приступать сразу не к одной стройке, а, допустим, к двум: и Оренбургский тракт, и арское направление вдоль железной дороги через Дербышки», – заключил Ильсур Метшин.
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