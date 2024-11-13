Метшин переизбран в президиум высшего совета ВАРМСУ

Ильсур Метшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мэра Казани Ильсура Метшина вновь избрали членом президиума высшего совета Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления. Съезд организации состоялся в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ.

Также в ходе заседания участниками были подведены итоги работы организации за прошедший год.

Ассоциация была учреждена в мае 2019 года. На данный момент она объединяет региональные организации всех 89 субъектов РФ.

Метшин занимает должность мэра Казани с 2005 года. Также он возглавляет Консультативный комитет ООН по вопросам местного самоуправления и организацию «Объединенные города и местные власти».