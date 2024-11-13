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Метшин переизбран в президиум высшего совета ВАРМСУ
Мэра Казани Ильсура Метшина вновь избрали членом президиума высшего совета Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления. Съезд организации состоялся в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ.
Также в ходе заседания участниками были подведены итоги работы организации за прошедший год.
Ассоциация была учреждена в мае 2019 года. На данный момент она объединяет региональные организации всех 89 субъектов РФ.
Метшин занимает должность мэра Казани с 2005 года. Также он возглавляет Консультативный комитет ООН по вопросам местного самоуправления и организацию «Объединенные города и местные власти».
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