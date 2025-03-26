Метшин: «Патриотизм зашит глубоко в наши гены, влияние извне это не изменит»

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На сессии Казгордумы мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин обратился к депутатам, жителям города, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и участникам специальной военной операции. Он выразил признательность всем казанцам, кто вносит вклад в сохранение исторической памяти, общественным организациям, волонтерам, педагогам и деятелям культуры.

«Ваши усилия помогают воспитывать в молодежи чувство гордости за подвиг предков. Память о Великой Отечественной войне – это не просто страница истории, это нравственный ориентир для будущего. В смутные 90-е нам пытались навязать другие ценности, создать негативный оттенок у слова «патриот». Но сегодня по нашим ребятам, которые находятся на передовой, мы видим, что патриотизм зашит глубоко в наши гены и никакое влияние извне не способно нас изменить», – подчеркнул Метшин.

Мэр отметил, что сейчас, готовясь к 80-летию Великой Победы, Казань активно включилась в подготовку юбилейных мероприятий.

«Этот год мы должны прожить с особым трепетом и благодарностью к тем, кто долгим и упорным трудом сковал из мужества, героизма и самоотверженности Победу в Великой Отечественной войне. Каждый из нас может и должен внести свой вклад в сохранение памяти об этом событии. Это может быть помощь ветеранам, участие в памятных мероприятиях, изучение истории или просто рассказ детям и внукам о подвигах предков», – сказал Метшин.

Он также напомнил, что объявленный Год защитника Отечества посвящен не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и участникам специальной военной операции, а также всем, кто когда-либо стоял на защите Родины. Метшин призвал депутатский корпус и исполнительный комитет продолжить работу по поддержке героев и их семей. «Все должны быть окружены вниманием и нашей заботой», – заключил он.