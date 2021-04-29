Метшин: Пациенты казанской больницы №7 будут видеть в окно благоустроенный сквер

Мэр Казани Ильсур Мешин рассказал о дальнейшем благоустройстве парков и скверов Казани. В 2021 году продолжится благоустройство набережной Кабана, а в Ново-Савиновском районе запланирована реконструкция Чайковых озер, расположенных неподалеку от городской больницы №7.

Глава города отметил, что набережная Кабана станет очень красивой. «Набережная будет очень красивой, и мы не хотели бы спешить. Ко всем вопросам подходим детально, прорабатываем проект. Сейчас выбираем качественные материалы», — пояснил он.

На территории Чайковых озер появятся зоны реабилитации, общей физической нагрузки, арт-терапии, аэроионотерапии, фитотерапии и многое другое. Будущий парк будет местом реабилитации пациентов больницы и отдыха жителей близлежащих домов. Реконструкция начнется уже в 2021 году.

«Врачи говорят, что это будет первый опыт, когда наши пациенты начнут видеть через окно благоустроенный сквер. Дай Бог, это будет сказываться на их выздоровлении», — заметил Метшин.

Сквер Толстого также окажется реконструирован. По словам мэра, в этом «намоленном месте» студенты смогут отдохнуть между парами и полистать домашние задания. Еще одним серьезным проектом благоустройства станет новый сквер в жилом комплексе «Салават Купере». «В этом году мы реализуем первую очередь проекта, а в следующем закончим», — объяснил он.