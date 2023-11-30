Метшин ознакомился с рекомендациями по проектированию промзон Казани

В 2024 году в столице Татарстана начинают действовать требования по проектированию промышленных территорий. Их разработчик - Институт развития города. Как сказал мэр Казани Ильсур Метшин, разработанные рекомендации не только помогут в формировании благоприятной среды, но и создадут работникам предприятий комфортные условия.

Как подчеркнул начальник архитектурного отдела Института развития города Эмиль Сиразетдинов, из-за отсутствия четких требований к внешнему облику промзоны, объекты располагаются хаотично, что сказывается на красоте и комфорте жителей. Решить эту проблему и помогут разработанные рекомендации.

Так, пишет мэрия города, специалисты предлагают располагать строения в определенной последовательности: паркинг - за основными зданиями, а если земельный участок находится на перекрестке, то места под парковку дополнительно оградить защитной зеленой полосой от 4 метров глубиной. Также парковку нужно организовать у входа или основного здания.

При благоустройстве участка нужно предусмотреть достаточное количество зеленых зон, которые поглощают шум и очищают воздух. Также входную группу предлагают делать в виде арки, перголы или вертикального пилона. Условие здесь одно: чтобы входная группа обязательно сочеталась с общей концепцией фасада.