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Экономика 20 февраля 2025 16:01

Метшин: Ожидается, что ВТП Казани по итогам 2024 года превысит 1,6 трлн рублей

Объем валового территориального продукта столицы Татарстана по итогам 2024 года должен превысить 1,6 трлн рублей. Об этом заявил глава города Ильсур Метшин на отчетной сессии Казгордумы.

По словам мэра, индекс промышленного производства за отчетный период вырос почти на 10%, а объем отгруженных товаров увеличился почти на 20% – до 840 млрд рублей.

«В общем объеме отгрузки 80% приходится на продукцию обрабатывающих отраслей. Их рост составил 20%. Основной вклад внесли предприятия оборонно-промышленного комплекса», – подчеркнул мэр Казани.

#Казань #промпроизводство #Ильсур Метшин
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