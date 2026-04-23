Метшин открыл форум «Добрая Казань. Инклюзия как норма»

Международный форум «Добрая Казань. Инклюзия как новая социальная форма» открылся пленарным заседанием в культурном центре «Московский». Участником стал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, который вспомнил, какой путь прошел проект «Добрая Казань», отмечающий в этом году 10-летний юбилей.

«Само название нашего форума – это принцип, которому мы, жители Казани, стараемся следовать каждый день. Я твердо убежден, что по важности этот вектор развития города ничуть не уступает инфраструктурным проектам, решению проблем в сфере ЖКХ, спорта, градостроительства и другим направлениям, которыми мы ежедневно занимаемся. А реализация его намного сложнее, поскольку связана с необходимостью менять привычки людей и наши устоявшиеся стереотипы», – сообщил Метшин.

Градоначальник напомнил, что проект «Добрая Казань» родился в 2016 году. Все эти годы казанским первоклассникам в начале учебного года вручается в подарок «Дневник добрых дел», который они ведут в течение года. Как отметил Метшин, эту «витаминку добра» получили уже 175 тыс. детей.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

В 2014 году ученики 19-й гимназии провели «Ярмарку добра». Благодаря собранным деньгам была полностью оборудована одна комната в казанском хосписе. Сейчас более 190 школ ежегодно проводят городские ярмарки добра, которые проводятся для сбора средств для нуждающихся.

В 2016 году в школах Казани обучались 19 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а сейчас это 1214 детей. На сегодняшний день в 54 школах и 68 детских садах созданы условия для обучения детей с особенностями.

Благотворительный фонд «Добрая Казань» в прошлом году собрал 118 млн рублей, которые направили 5 тыс. попечителей.