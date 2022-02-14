Метшин отчитается перед Казгордумой 21 февраля

Двадцать первого февраля в Казанской ратуше состоится 12-я сессия Казанской городской Думы IV созыва. Одним из ключевых вопросов предстоящего заседания станет отчет о деятельности мэра Казани Ильсура Метшина за 2021 год.

Помимо прочего, депутаты заслушают отчеты о деятельности Казанской городской Думы, руководителя исполкома города и Управления внутренних дел за 2021 год.

Всего, как сообщает пресс-служба мэрии Казани, в повестке дня сессии значится десять вопросов.

Начало заседания запланировано на 10.30.

В прошлом году отчетная сессия Казгордумы состоялась 24 февраля.