Метшин осмотрел «одну из важнейших точек роста»: территорию «Новой Портовой» в Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин, осмотрев территорию с названием «Новая Портовая», назвал ее одной из важнейших точек роста городского строительства и благоустройства.

Он подчеркнул, что спустя небольшой срок на «Портовой» уже возводят микрорайоны, а потом еще построят гидротехническое сооружение (первый участок хотят сдать в феврале 2025-го). Также потом набережную благоустроят, цитирует Метшина пресс-служба мэрии столицы РТ.

Градоначальник напомнил, что ранее это была депрессивная территория, но выразил надежду на то, что заброшенная «промка» скоро станет красивым ЖК, а красивую и современную казанскую набережную полюбят все жители и туристы.

Длина всей дамбы - 12 км. Первый этап - стройка сооружения, которые защитят линию берега. Чтобы возвести дамбу, частично изымут участки на улицах Поперечно-Кукушкинской, Меховщиков, Портовой, Магистральной, а также гаражи ГСК «Якорь». Еще демонтируют стальные водопроводы, старую «ливневку» и сети освещения лодочной станции.

По готовности дамбы приступят к благоустройству. В 2026-м хотят сдать первую очередь ЖК «Яналиф» и завершить первый участок набережной.

На будущей набережной должны сделать выход к воде с деревянными мостами и пляжем. На центральной площади обустроят фонтан, событийную зону, амфитеатр, световые инсталляции и т. д. Планируется, что горожане там смогут заниматься скандинавской ходьбой, бегать и многое другое.

фото: мэрия Казани