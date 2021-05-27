Отремонтированный детский лагерь «Восток» откроется в Казани 31 мая

Расположенный в Кировском районе Казани отремонтированный детский лагерь «Восток» откроется 31 мая. Его готовность проинспектировал глава города Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии.

«В этом году мы открываем очередной лагерь, отремонтированный по программе Президента Татарстана. „Восток“ увеличил свою мощность и вышел на новый уровень. Этому лагерю уже 60 лет. Он помнит еще приезд Юрия Гагарина и других выдающихся людей. И, конечно же, большое количество наших дедушек, бабушек, родителей отдыхали здесь. И вот их дети, внуки будут отдыхать совершенно по-новому», — сказал Метшин.

Председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Айрат Фаизов рассказал, что все здания на территории лагеря оснащены автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения об эвакуации. В местах массового скопления людей установлены камеры видеонаблюдения, есть 2 тревожные кнопки.

За одну смену здесь смогут отдохнуть около 200 подростков. Всего летом здесь запланированы 4 смены — оздоровительное учреждение сможет принимать в 4 раза больше детей, чем ранее. Также предусмотрена возможность отдыха ранней весной и осенью.

На территории лагеря оборудованы спортивные площадки, клуб и летняя эстрада. Усовершенствованная столовая за раз будет вмещать в себя до 180 детей. Впервые в Казани детям предложат питание по системе «шведский стол». На выбор будут по 3-4 салата, несколько первых и вторых блюд, десертов и напитков.

Планируется, что в лагере «Восток» дети будут знакомиться с историей покорения космоса и авиастроением.