Метшин оценил ремонт двора по ул.Тукая и пообещал добавить ограждения на детскую площадку

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани по республиканской программе «Наш двор» благоустроили двор у дома №75г по ул.Тукая. Там установили детскую и спортивную площадки, новую подсветку и обновили асфальт на площади 2,7 тыс. кв. м. Местные жители в разговоре с главой города Ильсуром Метшиным, который оценил итоги работ, назвали двор неузнаваемым, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

«Мы радуемся. Двор, конечно, стал неузнаваемый. У меня вот сын приезжал в отпуск, говорит, так красиво стало, что мурашки по телу <...>», – обратилась к мэру председатель правления ТСН Эльза Залялеева.

Один из жильцов дома Радик Хусаинов предложил Метшину установить ограждения для игровой зоны для безопасности детей, чтобы они не выбегали на проезжую часть.

«Мы обещаем это в короткий период сделать, глава района возьмет вопрос на контроль», – ответил ему Метшин.

Напомним, масштабная программа по благоустройству дворов в республике была запущена по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова в 2019 году. На этот год в Казани по ней благоустрили дворы 169 домов, еще у 224 работы продолжаются. Всего в программу на этот год вошли дворы 473 многоквартирных домов в столице республики.