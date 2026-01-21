Метшин объявил о старте программы капремонта многоквартирных домов в Казани

Фото: kzn.ru

В Казани в 2026 году в рекордно ранние сроки началась программа капитального ремонта многоквартирных домов. Ремонтные бригады уже приступили к работам в первых шести домах, а всего в этом году планируется обновить 163 объекта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«Мы начали капитальный ремонт многоквартирных домов. Это беспрецедентно ранний срок: ремонтные бригады приступили к работе на первых объектах. Всего в 2026 году планируется обновить 163 дома. Шаг за шагом мы делаем город не только красивее, но и удобнее для жизни каждого казанца», – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Одним из первых объектов стала кирпичная пятиэтажка на улице Товарищеской, 28/70 в Вахитовском районе. Здесь уже началась замена кровли. Дом был построен в 1969 году и рассчитан на девять подъездов, в нем проживают около 300 человек.

Капремонт дома изначально планировался на 2029 год. В программу работ включены замена всех внутридомовых инженерных систем – холодного водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения, а также ремонт кровли, фасада и подвалов. По обращениям жильцов было решено перенести замену кровли на 2026 год, поскольку она уже требовала обновления.

Ранее завершение ремонта кровли планировалось на июль 2026 года, но подрядчик рассчитывает закончить работы уже к марту.

По мнению специалистов, замена холодной скатной кровли зимой не влияет на тепловой контур дома и не увеличивает риск протечек из-за дождей.

Кроме того, капремонт начался еще в пяти домах Казани. В домах №№1, 2, 3 на улицах Ломжинской, Гвардейской, 35а и Бондаренко, 5 планируется замена инженерных сетей.

Опережающий график стал возможен благодаря раннему проведению аукциона, что позволяет равномерно распределить нагрузку на подрядные организации и завершить основные работы в более комфортные для жителей сроки. Работы, которые требуют теплой погоды, например покраска, будут выполнены после наступления положительных температур.

Объем финансирования программы капремонта МКД в Казани на 2026 год составит 2,89 млрд рублей. В прошлом году в городе было отремонтировано 179 домов, а с начала программы капитального ремонта обновлено более 4 тыс. объектов.