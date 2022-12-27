Метшин объяснил, как решить проблемы с пробками и общественным транспортом в Казани

Для решения проблем с ситуацией на дорогах и развитием общественного транспорта необходима республиканская программа. Накопившиеся вопросы не удастся решить «точечно», нужно принимать более объемные решения, которые требуют вложения немалых средств, завил мэр города Ильсур Метшин на итоговой пресс-конференции с журналистами в Ратуше.

Министерство транспорта республики наряду со строительством дорог должно иметь в приоритете вопрос транспортного обеспечения населения, подчеркнул Метшин. Он напомнил о масштабной транспортной реформе, когда Казань отказалась от маршруток и ПАЗиков в пользу комфортных автобусов.

«Вы помните, как тогда, 15 лет назад .все трещало у нас. И только благодаря реформе катаклизма не случилось с транспортом. У нас на сегодня самый молодой подвижной состав трамваи, троллейбусы, автобусы до пяти лет», – сказал мэр. В других городах, по его словам, с транспортом все обстоит куда хуже – массовые проблемы в Нижнекамске, Альметьевске, Лениногорске.

«А у нас все великолепно по дорогам, – заявил градоначальник. – Но надо, чтобы проблемы с общественным транспортом мы вместе с коллегами из Минтранса, главами районных администраций донесли до Правительства и вместе Президенту доложили о них. Нужно не точечно решать – здесь дали немножко на что-то, там выделили на что-то еще… Нет, нам нужен именно комплексный подход».

Проблемы с заторами на дорогах не решаются только строительством дорог и дорожных развязок, нужно уделять внимание развитию транспорта и такси, еще раз подчеркнул Метшин.