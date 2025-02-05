Метшин обсудил с мэром Бишкека тему благоустройства

Фото: мэрия Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин обсудил с мэром Бишкека Айбеком Джунушалиевым городское благоустройство. Делегация столицы Киргизии прибыла в столицу РТ, чтобы участвовать в международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш». Мероприятие стартанет 6 февраля, сообщила пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что Казань сотрудничает с Бишкеком уже много лет. Еще в 1998-м города заключили договор об экономическом и социально-культурном сотрудничестве. За эти 27 лет города реализовали много совместных проектов в разных областях.

Представители Бешкека участвовали и в «Казаныше» - 2023, и в заседании круглого стола Мэров во время Kazan Digital Week-2022, и в международном форуме «Здоровые города. Здоровое питание детям» в 2021 году. Все эти мероприятия прошли в столице РТ.

Также в феврале 2024-го в Казани открыли Генконсульство Кыргызстана.

Бишкек – столица Кыргызской Республики с населением в 1,5 млн человек. Самые развивающиеся отрасли в городе - машиностроение, производство текстиля, стройматериалов и пищевая промышленность.

Напомним, что форум «Казаныш» пройдет с 6 по 8 февраля в новом здании театра им. Г. Камала. Мероприятие станет архитектурным продолжением саммита БРИКС. На событие пригласили почти 400 спикеров, четверть из них - иностранцы. В тематической программе «Единство разнообразия» планируется более 115 мероприятий.