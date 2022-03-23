Метшин обсудил с казанскими бизнесменами работу торговых сетей и их поддержку в санкции

В КЦ «Сайдаш» состоялась встреча предпринимателей и мэра Казани Ильсура Метшина. Основной темой стала работа предприятий пищевой промышленности и торговых сетей в условиях санкций, а также меры поддержки для них. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Встреча состоялось в рамках работы антикризисного штаба. Так, во время мероприятия подтвердилось, что Казань полностью обеспечена продуктами первой необходимости. Тем не менее из-за потребительского ажиотажа за час с полок магазинов пропадает до 450 тонн сахара.

Вторая проблема, с которой столкнулись предприниматели, — вопросы о закупках биовитаминов для птицефабрик и одного из компонентов красителей для печати этикеток, которые ранее приобретались в Европе.

«Мы не в первый раз работаем в условиях высокой степени неопределенности, вместе пережили локдаун. Нужно конкретно обозначить проблемы, они будут донесены до республиканского штаба», — подчеркнул мэр Казани.

В заключение он отметил, что подобные встречи планируется сделать регулярными.