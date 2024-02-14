Метшин: Общий объем мусора на свалках Казани равен 900 футбольным полям

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В первом полугодии 2024 года казанцам планируют презентовать программу по вывозу, сортировке и утилизации мусора. На встрече с сотрудниками «Казаньоргсинтеза» мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин рассказал, что его команда активно занимается этим вопросом уже более пяти лет, изучая лучшие практики.

«У нас 900 футбольных полей завалено мусором, и мы растем, уже некуда возить. Но это наш город, мы никуда из него не собираемся уезжать, наши дети и внуки тут растут, и мы, надеюсь, тут будем красиво стареть. Именно поэтому — это самый глобальный вопрос», — подчеркнул Ильсур Метшин.

Морфология казанского мусора за последние годы изменилась, и если несколько лет назад в городе вывозили 450 тыс. тонн мусора, то сейчас его объем вырос до 600–800 тыс. тонн.

Мэр напомнил, что завершает свою работу мусорный полигон на улице Химическая, который был рассчитан по проектной мощности на 28 лет, но заполнился за 13. Также была рекультивирована свалка в Самосырове. Ее высота достигала девятиэтажного дома, а сегодня это — зеленый холм.

«Кроме разделения мусора, мы планируем вернуться к советской практике, когда пищевые отходы разделяли. Оказывается, самое сложное в составе мусора, который издает зловоние, — это продовольственная группа, и она занимает 30%. Мы хотим сделать отдельный полигон, чтобы вывозить туда пищевые отходы. Представьте, 192 школы, 370 дошкольных учреждений, десяток лечебных учреждений, торговые сети, рестораны — все эти отходы мы должны свозить на отдельный полигон», — раскрыл Ильсур Метшин предстоящие планы.

Глава города также упомянул планируемое строительство мусоросжигательного завода и заверил, что он будет спроектирован максимально экологично.