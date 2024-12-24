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Общество 24 декабря 2024 15:01

Метшин рассказал о закупке новых автобусов и троллейбусов

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Одним из ключевых вопросов для Казани по-прежнему остается транспортная реформа. Об этом на встрече с журналистами заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Благодаря подготовке к БРИКС, федеральным программам и поддержке правительства нашей республики мы получили 39 новых красавцев – троллейбусов "МАЗ". Я сам был на производстве. Это машина с хорошим кондиционером, с хорошим плавным ходом», – сказал Метшин.

Он также отметил, что транспортные предприятия города в общей сложности закупили 127 новых автобусов.

«Итого на 4 миллиарда [рублей] общественный транспортный прирост новым автотранспортом», – заключил мэр.

#Ильсур Метшин #новые автобусы
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