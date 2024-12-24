Метшин обозначил главные направления развития Казани на 2025 год

Два главных направления в развитии Казани на 2025 год обозначил мэр города Ильсур Метшин, подводя итоги года. По его словам, ими станут транспортное обеспечение и реновация коммунальных сетей.

«Важнейший вопрос – транспортное обеспечение Казани. Не просто надо быстро бежать, чтобы оставаться на месте. Автомобилизация [составляла] 137 тыс. [машин ] в Год тысячелетия [Казани], 470 тыс. машин – сейчас. Мы этим вопросом должны заниматься», – подчеркнул Метшин.

Он также не обошел вниманием вопросы общественного транспорта и дальнейшее его развитие, так как в час-пик пассажиропоток достигает 700 тыс. человек в день.

«[Президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] объявил программу реновации коммунальных сетей. Я часто делюсь, что мы стучимся, докладываем. Запас прочности советских коммунальных сетей кончился. Раис Татарстана объявил о том, что это (реновация – прим Т-и) стартует. Важнейшие две программы, которые Казань должна будет делать», – обозначил второе направление мэр.

Он добавил, что в фокусе внимания будет вопрос с жильем. «1,4 млн квадратных метров жилья построено, но с процентной ставкой 20% под ключ что надо строить, я не знаю. Важно не потерять строительный комплекс и возможность людей покупать жилье», – сказал Метшин.

В остальном же город будет развиваться как и прежде: строительство новых школ, детских садов, инфраструктурных объектов, а также проведение праздников.

«Будем продолжать поддержку семей участников СВО. В уходящем году перевалили рубеж в 2 млрд рублей. Завтра отправляем новогодние подарки в Лисичанск, позавчера ушел груз со всем, что просили ребята», – добавил Метшин.