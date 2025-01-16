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Метшин обошел главу Нижнего Новгорода и возглавил рейтинг глав столиц субъектов ПФО
По итогам 2024 года лидером рейтинга глав столиц субъектов Приволжского федерального округа стал мэр Казани Ильсур Метшин. Он занял первое место, обойдя главу Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, находившегося на 1-м месте в 2023 году. Исследование подготовила компания «Медиалогия».
В пятерке также улучшили свои позиции обладатель третьего места — мэр Ульяновска Александр Болдакин, +2 места в сравнении с 2023 годом, а также мэр Оренбурга Сергей Салмин — +4. Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев же, напротив, опустился на одно место, заняв пятую позицию.
В компании отметили, что на медиаиндекс Метшина повлияли выступления на Муниципальном форуме городов стран БРИКС+ и прозвучавшее там предложение о создании Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+, непосредственно октябрьский саммит БРИКС, его мероприятия, встречи гостей. Также упоминались в СМИ рабочая встреча мэра Казани с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Публиковались новости о заявлении градоначальника, касающемся роста инвестиций в Казань на 46,5 млрд рублей в 2023 году и отчет о деятельности мэрии в 2023 году и планах на 2024 год.
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