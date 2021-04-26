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Ру Тат
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26 апреля 2021  11:28
Эльза Кузнецова

Метшин: «Объем вредных выбросов в атмосферу Нижнекамска снизился на 30%»

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Объем вредных выбросов в атмосферу Нижнекамска с 2016 года снизился на 30%. Если вначале общая масса выбросов от стационарных источников промпредприятий составляла 84,3 тыс. тонн, то в прошлом году цифра снизилась до 53,4 тыс. тонн. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

«Нижнекамск — крупный промышленный центр, и для нас крайне важно обеспечивать баланс между развитием производства, реализацией новых инновационных проектов и сохранением окружающей среды. Политика последних лет показывает, что градообразующие предприятия выбирают путь экологического развития и экологической стабильности», — отметил Метшин. 

По словам Метшина, в рамках послания Федеральному собранию Президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена задача к 2024 году снизить на 20% объем вредных выбросов в атмосферу в крупных промышленных центрах. Задача должна решаться за счет комплексной модернизации промышленности, сфер ЖКХ, транспорта и энергетики.

Градоначальник отметил, что разработаны и реализуются финансово емкие экологические программы и мероприятия. Применение современных технологий, рациональное использование природных ресурсов, модернизация технологического оборудования, оптимизация технологических процессов позволяют не допустить роста массы выбросов в атмосферу основными природопользователями.

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