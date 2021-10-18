Метшин об износе коммунальных сетей: «Это ком, который копился десятилетиями»

Ситуация с износом коммунальных, в том числе водопроводных, сетей татарстанской столицы требует повышенного внимания. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

В ходе аппаратного совещания в исполкоме города с докладом выступил генеральный директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров. Он отметил, что на сегодняшний день предприятие обслуживает более 3 тыс. км сетей, из них 70% ветхие и аварийные.

«Протяженность сетей, отслуживших нормативный срок, составляет 1,7 тыс. километров. Ежегодно эта цифра растет на 2-3%. Эти сети были проложены в 50-70-х годах прошлого века», – сообщил Егоров.

По его словам, капремонт магистральных сетей, созданных еще в советское время, комплексно не проводился. В то время перед городом стояли иные задачи: шла программа расселения ветхого жилья, строились новые микрорайоны.

«Сейчас запас прочности советского наследия исчерпан», – резюмировал докладчик.

Вопрос с износом коммунальных сетей находится на повестке не первый год и касается большинства городов страны, отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Это ком, который набирался десятилетиями. Это проблема всех городов, она касается любого города вне зависимости от числа населения – 10 тысяч, 100 тысяч, миллион. Но федеральный центр пошел навстречу, и городам до 500 тысяч предлагается целевая программа. Миллионные города остались с этой проблемой один на один», – сказал Метшин.

При этом он добавил, что развивать город невозможно без создания все новых коммунальных сетей, которые являются «кровеносными сосудами» мегаполиса.

«Количество аварий – это 14 тыс. порывов, провалы – говорит само за себя», – подчеркнул Ильсур Метшин.

Он выразил надежду, что широкое освещение данной проблемы через СМИ позволит поднять и донести тему до федерального центра. Одним из источников ее финансирования может стать справедливая плата за подключение жилья к водным сетям.

«В 2014 году было принято решение, направленное на снижение цены квадратного метра жилья. Казалось бы, верное решение. Но на сегодняшний день квадратный метр перевалил за 100 тысяч рублей, стоимость подключения в нем заложена 500 рублей. А недополучили из-за этого решения 12 млрд рублей», – пояснил казанский градоначальник.

Он призвал мобилизовать все ресурсы для решения сложившейся ситуации.

«И с учетом того, что Президент Татарстана возглавляет группу Госсовета России по ЖКХ и строительству, нужно добиться возвращения справедливого тарифа на подключение к водоканалам страны. Это вопрос, без которого мы не сможем вернуть городской водоканал к нормальному функционированию», – резюмировал Ильсур Метшин.

