Метшин об итогах года: «Во многом он был первым, рекордным и эпохальным»

Мэр Казани Ильсур Метшин, подводя итоги уходящего года на встрече с журналистами, заявил, что по многим параметрам он был «первым, рекордным и эпохальным». В городе прошло много международных мероприятий, к которым готовились всем миром.

«Мы, безусловно, отсчет начинаем для себя после тысячелетия [Казани]. Это Универсиада 2013 года — мировое событие, различные чемпионаты. Но по количеству и значимости 2024 год превзошел все. Начали мы с „Игр будущего“, которые, я уверен, станут новой, золотой страницей в мировом спорте. Миллиардная аудитория подчеркнула, что этот проект лег на благодатную почву, и я очень рад, что Казань наряду с Афинами встала в этот ряд городов — основателей мирового спортивного движения», — сказал мэр.

Среди ключевых событий он также выделил Спортивные игры БРИКС и создание Ассоциации мэров городов БРИКС+. «Ну и, конечно, венцом всему явился саммит БРИКС, на который явились 24 главы государства и шесть [руководителей] международных организаций, включая генерального секретаря [ООН]», — заключил Метшин.