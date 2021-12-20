Метшин об аварийном жилье: Ремонтировать его — пришивать золотые пуговицы к старой шубе

Казанские власти нацелены на досрочное исполнение программы расселения аварийного жилья благодаря поддержке со стороны Президента РТ. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что аварийное жилье – это проблема любого крупного города, в том числе Казани, с ее тысячелетней историей. Программа расселения первого Президента республики смогла решить большую часть этой проблемы, но аварийные дома все еще присутствуют в татарстанской столице.

«Ремонтировать аварийные дома — это все равно что пришивать к старой шубе золотые пуговицы. Но и покупать новое жилье ни одному муниципалитету не по карману. В этой связи, трудно переоценить соответствующую федеральную программу, а также поддержку Президента Татарстана», — отметил Метшин.

Он добавил, что изначально программа предполагала постепенное расселение аварийных домов до 2025 года, но благодаря поддержке руководителя республики она сдвинулась на 2023 год.

«Есть основания полагать, что мы сможем справиться раньше и этого срока, перед собой мы ставим именно такую цель», — заключил Ильсур Метшин и поручил профильным подразделениям исполкома держать ситуацию на контроле.