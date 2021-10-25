Метшин о зимнем сезоне в Казани: «Хотим вывести обслуживание территорий на новый уровень»

В предстоящий зимний сезон обслуживание территорий столицы Татарстана должно выйти на новый уровень. В частности, речь идет о своевременной и качественной уборке снега, сообщил на деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин.

Он поручил профильным структурам исполкома проработать этот вопрос вместе с организациями и предприятиями города, а также держать ситуацию на контроле.

«Эта работа — не новая. Но в этом году мы хотели бы добиться нового уровня обслуживания территорий — со стороны собственников, управляющих компаний и городских предприятий благоустройства. Мы ждем новые 55 единиц техники, ожидаем и нового уровня чистоты и уборки улиц», — подчеркнул глава города.

Он добавил, что состояние казанских улиц теперь будут контролировать в режиме онлайн через новую систему фиксации.

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