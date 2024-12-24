Метшин о турсборе в Казани: «Это не сильно большие, кусачие цифры»

Туристический сбор будет доступным для всех и не отпугнет у туристов желание посетить Казань. Об этом заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на встрече с журналистами.

«Опять-таки эти деньги будут направляться [на инфраструктуру] для туристов, общественные туалеты, какие-то туристические локации, вывески. По России порядка двух десятков городов это уже ввели. <…> Поверьте мне, это не сильно большие, кусачие цифры. Вы остановите 100 туристов, из них 90% вам не скажут, что они заплатили [турсбор]», – отметил градоначальник.

Метшин также рассказал, что за 10 месяцев туристы потратили в Казани на свои нужды порядка 26 млрд рублей. Показатель вырос на 22% в сравнении с прошлым годом.