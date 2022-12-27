Метшин о территории у речпорта: такие проекты реализуются в самых больших городах мира

Для благоустройства территории у речного порта в Казани сформирована рабочая документация и идет освоение свайного поля. Подобных проектов в мире не так много. Они реализуются в крупных мировых мегаполисах, таких как Амстердам, Лондон и другие. Об этом на встрече со СМИ завил мэр Казани Ильсур Метшин.

«В мире подобные проекты можно пересчитать по пальцам. Они реализуются в крупнейших городах мира: Барселона, Амстердам, Лондон и другие. На сегодняшний день уже есть рабочая документация, были согласованы вопросы обустройства первого километра набережной», – отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что быстрый запуск проекта набережной произошел благодаря поддержке и личному вниманию Президента Татарстана Рустама Минниханова. Раньше этим проектом занимались сразу несколько подрядчиков, которые никак не могли договориться. Из-за этого были опасения, что территория на берегу не будет облагорожена еще много лет.