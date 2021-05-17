Метшин о стрельбе в казанской гимназии: «Это вызов всей нашей образовательной системе»

Стрельба, прозвучавшая на прошлой неделе в казанской гимназии №175, стала вызовом для образовательной системы всей страны. Такое мнение на деловом понедельнике в городской администрации высказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что имевшаяся в школе система безопасности сработала, позволив сохранить десятки жизней учеников и преподавателей. Камеры, громкоговорители и обученный персонал сделали свое дело. Однако этого оказалось недостаточно для предотвращения трагедии.

«Это проблема не конкретной школы или города. Это вызов всей нашей образовательной системе в целом», — подчеркнул Метшин.

Глава города добавил, что трагические события продемонстрировали недостаток внимания, уделяемого организации образовательных процессов.

«Поэтому предлагаю уже на текущей неделе собрать все необходимые структуры для обмена мнениями», — заключил мэр.