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Ру Тат
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17 мая 2021  10:58
Егор Никитин

Метшин о стрельбе в казанской гимназии: «Это вызов всей нашей образовательной системе»

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Стрельба, прозвучавшая на прошлой неделе в казанской гимназии №175, стала вызовом для образовательной системы всей страны. Такое мнение на деловом понедельнике в городской администрации высказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что имевшаяся в школе система безопасности сработала, позволив сохранить десятки жизней учеников и преподавателей. Камеры, громкоговорители и обученный персонал сделали свое дело. Однако этого оказалось недостаточно для предотвращения трагедии.

«Это проблема не конкретной школы или города. Это вызов всей нашей образовательной системе в целом», — подчеркнул Метшин.

Глава города добавил, что трагические события продемонстрировали недостаток внимания, уделяемого организации образовательных процессов.

«Поэтому предлагаю уже на текущей неделе собрать все необходимые структуры для обмена мнениями», — заключил мэр.

ильсур метшин ЧП в казанской школе
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