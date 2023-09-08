Метшин о «СоТворении»: Музыкальный праздник создаст прочную связь между государствами

Международный фестиваль «СоТворение» проводится в Казани для укрепления партнерских и дружеских отношений между странами. Столица Татарстана имеет высокий авторитет на международной арене, и музыкальный праздник создаст прочную связь между государствами. Об это заявил сегодня на пресс-конференции в Казанской ратуше глава города Ильсур Метшин.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Мы планировали фестиваль на начало бабьего лета, чтобы вся молодежь, дети и студенты смогли присутствовать. Надеюсь, что сегодня погода придет в норму и мы сможем насладиться музыкой. Нынешний фестиваль „СоТворение“ во многом появился благодаря многочисленным просьбам казанцев. Они просили вернуть фестиваль „Сотворение мира“, который мы проводили в 2008–2011 годах. Хочу напомнить, что в Казани не так много проводилось подобных музыкальных событий, разве что большой концерт на День республики», — рассказал Метшин.

Мэр отметил, что помимо российских музыкантов участие в мероприятии примут группы и сольные певцы из восьми стран мира, в том числе из государств БРИКС. По его словам, масштабное музыкальное событие должно продемонстрировать населению образовавшийся новый мир.

«Моя международная работа в качестве мэра сильно помогла в привлечении музыкантов. Мы решили пригласить наши страны-партнеры, наших друзей. Каждое мероприятие, к примеру, Универсиада, чемпионат мира, WorldSkills Kazan, дарят нам новые знакомства. Для многих казанцев это возможность услышать музыку других континентов. В своих странах зарубежные исполнители набирают миллионы просмотров. Надеюсь, что фестиваль „СоТворение“ сумеет занять лидерские позиции на российских музыкальных площадках и станет постоянным. А нам песня строить и жить помогает», — пояснил Метшин.

Фестиваль — это отличная образовательная платформа для объединения разных культур и народов, демонстрации новой музыкальной палитры, уверен музыкант, участник конкурса «Евровидение» Петр Налич.

Один из китайских гостей, участник группы Dawanggang Иидже Сонг, рассказал, что коллектив будет исполнять мелодии предков, отрывки из древних опер и народные колыбельные. «В нашем выступлении гости услышат ту музыку, которая берет свое начало более двух тысяч лет назад. Она включает глубоко традиционные звуки китайской цивилизации. Меня интересует в России всё, что связано с роком, поэтому я с радостью буду ждать выступления группы „Кино“», — отметил исполнитель.

Южноафриканская певица и исполнительница афро-соул музыки Nomfusi собралась удивить казанскую публику духом городской музыки и афропопа. Певица умеет произносить щелкающие звуки. По ее словам, эта способность сохранилась благодаря отголоскам древнего искусства речи африканских племен (такие звуки присутствуют в языках койсанских народов — первых обитателей Южной Африки — прим. Т-и).

«Международное событие позволяет нам обмениваться культурами и менять сознание людей. Фестиваль — отличная платформа для сотрудничества в международной сфере», — считает певица.



Индийский певец Сарвжит Татма уверен, что российские коллективы познакомят зарубежных гостей со своим творчеством и что такое объединение разных жанров музыки станет настоящим подарком для всех татарстанцев.

«Я занимаюсь музыкой в стиле kobai — он пришел из Персии в XIII веке и был распространён по всей Индии. Это музыка позволяет поговорить с Богом и с душой человека. Надеюсь, что мое выступление примут с любовью, и надеюсь на поддержку всех казанцев», — заключил Татма.