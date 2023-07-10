Метшин о рынке труда: «Наша задача, чтобы Казань выбирали местом переезда»

Восполнить дефицит специалистов на рынке труда в Казани могут иногородние работники. Как заявил на аппаратном совещании мэр города Ильсур Метшин, столица Татарстана должна стать магнитом, куда переезжают как студенты, так и готовые соискатели. Также на перспективу необходимо вести профориентацию со старшеклассниками.

По словам градоначальника, дефицит соискателей сегодня — повсеместное явление. Больше всего страдают промышленные предприятия. Также нехватку рабочих и специалистов сегодня ощущают отельеры и кафе.

«Данный вопрос ранее обсуждался и на Совете безопасности у Президента. Это главный вызов на сегодняшний день и для крупного бизнеса, и представители малого и среднего бизнеса говорят об этом на встречах», — обратил внимание на проблему Ильсур Метшин.

Он заметил, что у Казани есть хорошие перспективы для привлечения специалистов разного уровня.

«За его Величество человека всегда будут бороться. В этой коллаборации желания работодателей и нашей поддержки должны быть результаты, — заявил Метшин. — Частично восполнить недостаток специалистов может привлечение иногородних специалистов. В этом плане Казань имеет хорошую перспективу. Мы должны быть городом-магнитом, куда переезжают не только студенты, но и специалисты разного уровня. Наша задача, чтобы Казань выбирали местом переезда, приложения своих усилий, чтобы семьи с детьми становились активными нашими жителями».

По мнению градоначальника, не менее важен вопрос профориентации школьников. Детей необходимо готовить к реальной жизни уже со школьной скамьи.

«Для нас важно вести профориентацию в школах. Надо детей готовить к реальной жизни, показать им пути самореализации, убеждать, что работа на станке — престижная и прибыльная, что за хорошего инженера в буквальном смысле готовы биться наши предприятия-работодатели», — резюмировал градоначальник.