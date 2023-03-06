Метшин о ресурсоснабжающих организациях Казани: «Они никогда не жировали»

Ресурсоснабжающие муниципальные предприятия Казани работают в непростых финансовых условиях, при этом им удается успешно выполнять все намеченные планы по капремонту сетей и котельных. Такое мнение на деловом понедельнике высказал мэр Ильсур Метшин.

Он отметил, что предприятия городского хозяйства всегда функционируют в напряженном режиме.

«Они никогда не жировали. Это только со стороны кажется, что ресурсники собирают все деньги и сидят на золотых мешках. На самом деле это похоже на то, как варят яйца — сварил, отдал, а бульон оставил себе. Примерно такой „бульон“ у наших муниципальных предприятий. Базы старые, технику стараемся обновлять, но очень непросто», — пояснил Метшин.

Он добавил, что особенно непростыми выдались несколько последних лет — сказались сначала пандемия, а затем и санкционное давление на экономику.

«В этих условиях обеспечить бесперебойную работу городского хозяйства было весьма непросто. Тем не менее планы, которые были по капремонту электросетей и котельных, были выполнены на 100%. Это очень важно», — сказал мэр Казани.

В заключение Ильсур Метшин напомнил о словах Президента РФ, которые прозвучали в ходе Послания Федеральному собранию и касались масштабной программы обновления городской инфраструктуры.

«Очень большие надежды возлагаем на новую федеральную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры. Казань одна из первых настойчиво говорила на всех уровнях о необходимости ее принятия. Спасибо, что муниципалитеты были услышаны», — резюмировал Ильсур Метшин.