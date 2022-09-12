Метшин о реновации речпорта: Этот грандиозный проект не свалился нам вдруг на голову

Реновация территории речного порта в Казани площадью почти 1,5 млн квадратных метров выведет архитектуру столицы Татарстана и всей России на новый уровень, убежден мэр города Ильсур Метшин. «За последние годы такие грандиозные проекты по пальцам можно пересчитать не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами», – заявил он сегодня на деловом понедельнике.

Метшин напомнил, что на минувшей неделе на Восточном экономическом форуме власти города подписали соглашение с ПАО «Сбербанк» о реновации территории речного порта Казани, общая сумма инвестиций может достигнуть 500 млрд рублей.

«Это будет Казань завтрашнего дня, – сказал мэр. – Нет худа без добра. Десятилетия, даже больше полувека эта территория была промзоной. Мы долго запрягали, как говорится. Но на сегодняшний день у нас есть четкое представление о том, каким будет эта новая территория».

При подготовке проекта реновации учитывался опыт крупнейших городов, к работе привлекали лучших специалистов, добавил глава столицы РТ. «Это не свалилось нам вдруг, мы к этому достаточно долго шли, долго созревали», подчеркнул он.

Реализация проекта заставляет решать много сопутствующих вопросов, поэтому Казань будет активно участвовать в различных национальных проектах. «На миллиарды нужно проложить только сети, подтянуть техусловия… И благо федеральное Правительство на сегодняшний день имеет ряд инструментов, которыми мы с удовольствием воспользуемся, чтобы поднять проект такой сложности. (…) Думаю, с Божьей помощью и нашей кропотливой большой созидательной работой во главе с Президентом республики Рустамом Миннихановым мы сможем его реализовать».

Напомним, по планам проект масштабной застройки территории речного порта будет реализован в полном объеме за десять лет.