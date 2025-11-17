Метшин о рекордном ремонте дорог Казани: Впервые 102 улицы в 40 массивах увидели асфальт

В 2025 году на развитие и ремонт дорожной сети Казани из бюджета Республики Татарстан и по федеральным программам было выделено более 21,5 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Средства распределены по ключевым направлениям:

1,76 млрд рублей – на ремонт дорог и мостов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»;

6 млрд рублей – на восстановление изношенных слоев асфальта;

3 млрд рублей – на ремонт дорог в жилых массивах города;

6,4 млрд рублей – на комплексное содержание улично-дорожной сети, включая внутриквартальные проезды, мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, обустройство ливневой канализации, наружного освещения, нанесение дорожной разметки, ремонт подъездов к садовым товариществам и земельным участкам многодетных семей, а также ямочный ремонт;

4,27 млрд рублей – на реализацию программы «Наш Двор», направленной на благоустройство дворовых территорий.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул масштабность и важность проводимой работы.

«Действительно, большая цифра – 21,5 миллиарда рублей. Кому-то она может показаться слишком большой, но это та сумма, которая позволяет нам развивать и поддерживать улично-дорожную сеть в соответствии с высоким статусом столицы республики и миллионного города. Мы меняем дорожное полотно, строим тротуары, устанавливаем светильники – все это результат совместного труда наших предприятий и их растущих компетенций».

Градоначальник отметил, что комплекс национальных проектов, реализуемых по инициативе президента России Владимира Путина, дал Казани возможность выйти на новый уровень развития дорожной инфраструктуры. Он также выразил благодарность руководству республики за контроль над дорожным строительством:

«Наш лидер республики Рустам Минниханов лично контролирует эти вопросы. На сегодняшний день более 85% дорожной сети в нормативном состоянии», – сказал мэр.

По словам Ильсура Метшина, ремонтный сезон 2025 года отличается рекордными объемами: впервые асфальт появился на 102 улицах в 40 жилых массивах. Кроме того, было установлено 5 500 новых светильников, из которых 900 – в поселках, что значительно повышает комфорт и безопасность жителей.

«Мы закрыли долг по подземному переходу на Мавлютова, где подрядчик подвел, и своевременно расширили выезд с проспекта Победы на Оренбургский тракт, что решило проблему летних пробок для дачников. В этом сезоне привели в нормативное состояние 250 участков дорог – это очень серьезный результат», – добавил мэр.