Метшин о программе расселения аварийного жилья: «Видим свет в конце тоннеля»

В Казани реализуются различные программы для улучшения жилищных условий горожан, в том числе по направлению расселения аварийного жилья. Об этом на IХ сессии Казгордумы сообщил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

Он отметил, что Казань уверенно идет к завершению программы расселения аварийных домов.

«Мы начинаем видеть свет в конце тоннеля по аварийному жилому фонду. Сокращены сроки реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с шести этапов до четырех. Надеюсь, в ближайшей перспективе мы сможем завершить и эту программу», — сказал Метшин.

Он добавил, что городу еще предстоит решить вопрос расселения аварийных домов, не вошедших в профильную муниципальную программу.

«Этот вопрос в зоне особого внимания, в том числе на уровне Президента страны Владимира Путина, который поручил Правительству ускорить расселение аварийного жилья. Здесь мы должны быть максимально готовы к запуску новой программы», — резюмировал мэр Казани.