Метшин о программе модернизации сетей: «Для нас это как манна небесная»

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил ведомственным структурам подготовиться к программе модернизации инженерных сетей, которую ранее анонсировал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Для нас это как манна небесная, но мы её не ждали в своих кабинетах. Мы любую площадку использовали, выступая на федеральных уровнях и в нашей республике о том, что запас прочности инженерных сетей, построенных в Советском Союзе, был исчерпан. И многие годы мы использовали все возможности для ремонта сетей», — отметил градоначальник.

Он также отметил, что Казань на данный момент находится в преддверии огромной работы. Город имеет тысячелетнюю историю и самое большое число жителей среди других городов в республике, поэтому особенно нуждается в модернизации сетей.

«На этой неделе подготовьте еще раз первоочередность наших объектов. На чем мы будем настаивать? Первый год работы программы, пятилетка, 10 лет и так далее. И важно это все обосновать, безусловно, разработать проектно-сметную документацию. На радостях в отсутствии денег мы уже выделили 450 миллионов рублей из городского бюджета на проектирование. Важно эту работу синхронизировать с тем, чтобы на начало реализации программы проекты и экспертизы уже были», — заключил Метшин, обращаясь к коллегам.

Напомним, казанские службы Водоканал и АО «Казэнерго» составили перечень наиболее изношенных и аварийных сооружений участков трубопроводов для дальнейшей разработки проектно-сметной документации. Водоканал включил в перечень 81 участок сетей, из бюджета города выделено 400 млн рублей на проектирование. «Казэнерго» планирует заменить 24 км тепловых сетей, 33 котлоагрегата, 6 блочно-модульных котельных и центральных тепловых пунктов. Идет подготовка к проведению закупочной процедуры на сумму 50 млн рублей.