Метшин о предстоящем турсезоне: «У нас есть все, чтобы в этом году вырасти»

Туристическая отрасль татарстанской столицы имеет все необходимые ресурсы и возможности, чтобы продемонстрировать положительную динамику роста по итогам 2022 года. Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Он напомнил, что за последнее десятилетие Казань сделала многое для становления одним из туристических центров страны. Этому способствовали многочисленные международные события, проходившие на площадках города. Сейчас татарстанская столица имеет все необходимые возможности и компетенции для постоянно растущей отрасли внутреннего туризма.

«Все международные гостиничные бренды остаются в Казани. Более того мы открыли новый большой и современный гостиничный комплекс в аэропорту. Он дополнил комплекс Kazan Expo. Там сформирован автономный кластер выставочной деятельности, где можно проводить международные выставки, симпозиумы любого уровня», – отметил Метшин.

Он подчеркнул, что ожидаемый рост внутреннего туризма позволит казанским отельерам получить новых клиентов и показать положительную динамику в этом году.

«Несмотря на пандемию, в прошлом году мы удержали планку в 3 млн туристов. Все есть для того, чтобы в этом году вырасти. Мы будем работать над этим вместе с нашими коллегами из отрасли туризма и гостеприимства», – резюмировал Ильсур Метшин.

