Метшин о правилах для электросамокатов: «Это тот случай, когда нужно искать компромисс»

Самокатам ограничат скорость

Первой темой совещания стала бесконтрольная езда в городе на электросамокатах, которая нередко приводит к трагедиям. По поручению мэра исполком города разработал порядок деятельности компаний, занимающихся прокатом электросамокатов.

«Это тот случай, когда нужно принимать компромиссные решения. Одни горожане голосуют за самокаты, другие против. Сегодня это не только развлечение, но и транспортное средство», — сказал на совещании мэр Казани Ильсур Метшин.

Руководство Комитета по транспорту Казани 17 июня подписало соглашение с прокатчиками, в которое вошли требования к техническому состоянию самокатов. Также документ вводит ограничение скорости движения этих транспортных средств и запрет на их использование детьми до 16 лет.

В 60 зонах города скорость движения самокатов ограничили до 10-15 км в час. Ликвидировали 16 участков, где парковка самокатов не соответствовала правилам дорожного движения и благоустройства. На 9 участках улиц установили полный запрет на движение электросамокатов.

Компании усилили контроль за пользователями, которые нарушают парковку и разрабатывают индексы по качеству использования электросамокатом.

В Казани вакцинировались от коронавируса только 137 тыс. жителей

Другой важной темой «делового понедельника» стала вакцинация. Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков отметил, что невысокие темпы вакцинации будут способствовать быстрому распространению вируса.

«Сегодня в Казани вакцинацией против коронавируса охвачено 137,4 тыс. человек, из них 57 тыс. человек старше 60 лет», — озвучил статистику Жаворонков. По его словам, в мобильных пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах Казани, привились 11 тыс. человек, а у станций метро – 5 тыс. человек.

Эксперт уточнил, что сейчас в стационарах города разворачивают дополнительные койки для пациентов с ОРВИ и подозрением на коронавирусную инфекцию.

Капремонт в Казани охватит рекордное число домов

Председатель Комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов доложил на аппаратном совещании о ситуации с капремонтом в городе. По его словам, в 2021 году в Казани планируют отремонтировать 295 многоквартирных домов на сумму 2,8 млрд рублей. Благодаря дополнительно выделенным 589 млн рублей в программу добавили 54 дома.

«В этом году по количеству капитального ремонта жилого фонда мы замахнулись на рекорд в 295 домов. Такой объем мы еще ни разу не ремонтировали. Хочется сделать для наших казанцев побольше в этот летний сезон», — сказал Метшин.

По данным на 21 июня, объем ремонтных работ в Казани выполнен на 37%. Замена лифтов в домах выполнена на 92%.

Финансирование капремонта ведется за счет республиканского и городского бюджетов, а также за счет средств собственников. Завершить все работы планируют к 30 сентября 2021 года.

В Казани построят сеть детсадов для особенных детей

Обсудили на «деловом понедельнике» и строительство в Казани специализированных дошкольных учреждений для детей с ОВЗ. По словам Метшина, такие учреждения должны быть в каждом районе города, чтобы родителям с детьми не приходилось ездить из одного конца города в другой.

«Поставим себе такую задачу — за 3-4 года иметь не только в каждом районе такое детское дошкольное учреждение, но и несколько по месту жительства», — отметил мэр.

Глава города поручил руководителям районов найти места расположения новых учреждений, а исполкому заняться вопросом подготовки воспитателей для таких детсадов.

Другим немаловажным проектом для города станет и спортивный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, где будет плавательный бассейн, раздевалки и специальное оборудование для занятий спортом.

«Это будет государственно-частное партнерство, я надеюсь на неравнодушных жителей Казани, предпринимателей», — добавил мэр.

Метшин пообещал, что лично примет участие в финансировании проекта. В этом году власти планируют заняться проектированием центра.

Эксперты по сохранению родного языка и культуры приедут в Казань из разных стран

Всемирная конференция исторических городов пройдет в Казани с 24 по 26 июня. С докладами на конференции выступят 37 спикеров из Японии, Франции, Турции, Китая, Польши, Румынии, Ирана и Боснии и Герцеговины. Регистрацию на мероприятие прошли уже более 300 участников, из них 100 иногородних.

Темой конференции станет сохранение историко-культурного наследия. Мероприятие соберет на одной площадке специалистов в области сохранения родного языка, народных традиций, памятников архитектуры.

Впервые на открытии планируют исполнить гимн конференции на русском, татарском и английском языках, который написан казанскими авторами специально для мероприятия.

Организаторами конференции выступает мэрия Казани совместно с Лигой исторических городов Японии. В состав лиги входят 125 городов из 65 стран мира, а руководит организацией мэр города Киото Даисаку Кадокава.