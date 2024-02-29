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Метшин о послании Путина: Сказано то, о чем мы мечтали услышать
Послание Президента России Владимира Путина было глобальным по содержанию и охватывало многие вопросы, реализация которых ожидалась долгие годы. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин, присутствовавший на церемонии в Москве.
К таким темам глава столицы Татарстана отнес вложения в социальную инфраструктуру, обновление и строительство детсадов, школ и других учреждений, коммунальную инфраструктуру и дорожное строительство.
«В послании было сказано то, что мы мечтали услышать», — цитирует Метшина Мэрия Казани.
Как сообщает пресс-служба Раиса Татарстана, в церемонии оглашения послания Федеральному Собранию принимал участие и руководитель республики Рустам Минниханов.
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