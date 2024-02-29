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Политика 29 февраля 2024 18:45

Метшин о послании Путина: Сказано то, о чем мы мечтали услышать

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Послание Президента России Владимира Путина было глобальным по содержанию и охватывало многие вопросы, реализация которых ожидалась долгие годы. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин, присутствовавший на церемонии в Москве.

К таким темам глава столицы Татарстана отнес вложения в социальную инфраструктуру, обновление и строительство детсадов, школ и других учреждений, коммунальную инфраструктуру и дорожное строительство.

«В послании было сказано то, что мы мечтали услышать», — цитирует Метшина Мэрия Казани.

Как сообщает пресс-служба Раиса Татарстана, в церемонии оглашения послания Федеральному Собранию принимал участие и руководитель республики Рустам Минниханов.

#Послание Президента-2024 #Ильсур Метшин
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