Метшин о послании Путина: Регионы услышали ответы на вопросы, которые давно волновали

Ильсур Метшин

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Совещание в исполкоме Казани мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин начал с комментария о ежегодном послании Президента России Владимира Путина, которое состоялось 29 февраля.

«Главным событием прошедшей недели для всех нас, безусловно, стало послание Президента России», – заявил мэр.

Градоначальник выразил надежду, что каждый, кто слушал послание Путина, нашел в нем ответы на волнующие вопросы.

«Настолько объемным, многоплановым, глобальным было послание Президента. Я не впервые присутствую лично на послании Президента, но это было особенным», – считает Метшин.

Россияне увидели глубокое понимание проблем, стоящих перед страной, а главное – четкую программу по их решению, отметил мэр Казани.

«Президент уделил серьезное внимание регионам. Мы услышали ответы на вопросы, которые долгие годы нас волновали», – сказал он.