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Метшин о послании Путина: Регионы услышали ответы на вопросы, которые давно волновали
Совещание в исполкоме Казани мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин начал с комментария о ежегодном послании Президента России Владимира Путина, которое состоялось 29 февраля.
«Главным событием прошедшей недели для всех нас, безусловно, стало послание Президента России», – заявил мэр.
Градоначальник выразил надежду, что каждый, кто слушал послание Путина, нашел в нем ответы на волнующие вопросы.
«Настолько объемным, многоплановым, глобальным было послание Президента. Я не впервые присутствую лично на послании Президента, но это было особенным», – считает Метшин.
Россияне увидели глубокое понимание проблем, стоящих перед страной, а главное – четкую программу по их решению, отметил мэр Казани.
«Президент уделил серьезное внимание регионам. Мы услышали ответы на вопросы, которые долгие годы нас волновали», – сказал он.
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