Метшин о подростковых клубах: «Соблазн был переделать под всякие „Пятерочки”»

В Казани завершается капитальный ремонт подростковых клубов. Несмотря на наличие противников поддержания этой инфраструктуры, городу удалось ее отстоять, рассказал на деловом понедельнике мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Большой соблазн был у многих [переделать] под всякие „Пятерочки”, „Магниты”, „Аптеки 36.6”, которые тоже нужны. Но мы эту инфраструктуру сохранили. И на сегодняшний день они дают дополнительное образование и досуг для наших детей, а родители спокойно работают на своих рабочих местах, зная, что дети под присмотром и занимаются делом под присмотром хороших специалистов», — отметил глава города.