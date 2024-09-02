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Метшин о подростковых клубах: «Соблазн был переделать под всякие „Пятерочки”»
В Казани завершается капитальный ремонт подростковых клубов. Несмотря на наличие противников поддержания этой инфраструктуры, городу удалось ее отстоять, рассказал на деловом понедельнике мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
«Большой соблазн был у многих [переделать] под всякие „Пятерочки”, „Магниты”, „Аптеки 36.6”, которые тоже нужны. Но мы эту инфраструктуру сохранили. И на сегодняшний день они дают дополнительное образование и досуг для наших детей, а родители спокойно работают на своих рабочих местах, зная, что дети под присмотром и занимаются делом под присмотром хороших специалистов», — отметил глава города.
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