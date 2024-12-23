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Метшин о подготовке укрытий: Работа по многим объектам так и осталась на бумагах
Мэрия Казани совместно с правоохранительными органами ставила задачу для управляющих компаний и других ведомственных структур по обеспечению укрытий для казанцев. Однако работа по многим объектам «так и осталась на бумагах», заявил на деловом понедельнике мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
«Понятно, справедливая критика жителей. Что, а кому они вчера на штабе плохие оценки ставили, как не сами себе? У нас более 5,8 тыс. многоквартирных домов, но у нас нет 5,8 тыс. чиновников, чтобы за каждым отдельным домом поставить ответственного руководителя или участкового инспектора милиции, представителя МЧС», – отметил Метшин.
Он также напомнил, что недавно в городе управляющие компании провели голосование о сборе дополнительной платы с жильцов за вывоз снега. Поддержала инициативу только треть казанцев. Некоторые увеличили тарифы, часть жильцов будут аккумулировать средства на счете и использовать их в случае необходимости.
«Но вопрос безопасности – это не из той серии, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если не будет активности, понимания самих жителей, то никаких районных администраций, МЧС и участковых милиционеров не хватит. Мы все должны осознать серьезность ситуации, что мы живем во время военных вызовов. Беспилотники легко долетают до Казани и Татарстана. Это не как со снегом», – подчеркнул Метшин.
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