Метшин о паводках: «Просьба – мониторить ситуацию не из кабинетов»

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил ведомственным службам мониторить ситуацию с паводком в Казани. Однако делать это нужно не из кабинетов, а «ногами проходить» по улицам, считает градоначальник.

«Начинается горячая пора — переход зимы в лето. С учетом выпавшего снега и температурного режима, который наступил, мы в преддверии серьезных испытаний городской инфраструктуры [не только] в целом по стране, но и с учетом выпавшего снега — в Татарстане. У нас режим повышенной готовности к паводку», — подчеркнул он.

Метшин также отметил, что на этой неделе устанавливаются ночные плюсовые температуры, в связи с чем таяние снега усилится. Обращаясь к руководителю исполкома Рустему Гафарову, главам районов, управляющим компаниям, мэр поручил им круглосуточно мониторить обстановку и держать ее на контроле.

«Сами на этой неделе проедем, посмотрим. Нужно быть на связи с ТОСами, предприятиями, жителями, но и самое важное — реакция должна быть оперативной. Поэтому просьба мониторить ситуацию не из кабинетов, не тогда, когда что-то уже случится, а держать на контроле до завершения паводка. Ногами проходить», — сказал Метшин.

Он также отметил, что важно отложить разговоры о том, что в городе не хватает денег и дворников.

«Разговоры, мол, у нас не хватает денег, не хватает дворников — давайте их оставим на потом, мобилизуем все ресурсы, потенциал наших предприятий, МУПов, управляющих компаний… Мы эту работу знаем», — заключил градоначальник.