Метшин о новых антиковидных мерах в РТ: «Цель — сдержать распространение болезни»

В Республике Татарстан и ее столице Казани число заболевших коронавирусом Covid-19 достигло пиковых за последние месяцы значений, поэтому введение дополнительных ограничений для сдерживания инфекции стало необходимой мерой. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Глава города напомнил, что с сегодняшнего дня в республике начинают действовать новые жесткие ограничения, связанные с противодействием распространению коронавируса. Сертификаты о вакцинации будут требовать во многих общественных местах и на иных площадках, а для лиц старше 65 лет без прививки вводится самоизоляция.

«Цель данных мер понятна — сдержать распространение болезни в республике в период нынешнего осеннего обострения», — подчеркнул Метшин.

Он отметил, что многие российские регионы ввели подобные ограничения еще несколько месяцев назад. Татарстан тогда смог избежать такого хода событий, однако сейчас в республике фиксируется всплеск заболеваемости. Поэтому введение новых антиковидных мер оказалось необходимым.

«На данном этапе мы имеем количество больных, число которых выходит на свой пик», — заключил Ильсур Метшин.