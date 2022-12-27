Метшин о новом «Кырлае» у парка Победы: Это будет уникальный объект, он всех порадует

Парк аттракционов «Кырлай» перенесут на площадку между парком Победы и ТЦ «Парк Хаус». Это будет уникальное сооружение, которое не оставит туристов и жителей города равнодушными. Об этом во время встречи со СМИ заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Решение по парку принято, вопрос в реализации. Его созданием займутся большие профессионалы. Нет сомнений, что на наш суд будут представлены несколько вариантов уникальных парков, которые сохранят природный ландшафт. Сейчас собирают все необходимые данные, затем мы расскажем об этом всем. Думаю, никто не останется равнодушным», – заявил градоначальник.

Напомним, что раньше парк аттракционов «Кырлай» располагался на набережной недалеко от Центра семьи «Казан», однако его решили перенести, а на его месте построить Соборную мечеть.